По данным СМИ, в Пентагоне было замечено, что Россия уже начинает использовать артиллерийские снаряды, изготовленные более 40 лет назад. Это уже указывает на серьезную нехватку боеприпасов в оккупационной армии.

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России приходится обращаться в Иран и КНДР

В США считают, что Россия обращается в Иран и Северную Корею за помощью на фоне того, что ее запасы боеприпасов серьезно иссякают. Американский чиновник Пентагона на условиях анонимности рассказал журналистам, что если Москва не получит помощи от других стран, ее запасы исправных снарядов иссякнут к началу 2023 года.

Чиновник объяснил, о чем идет речь. В России много боеприпасов, немало из них изготовлено десятки лет назад еще в советские времена. Так что большая их часть неисправны. То есть шансы того, что снаряд долетит, такой же, как и шанс на то, что он взорвется сразу или не взорвется вообще.

Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они взорвутся либо сейчас, либо когда приземлятся,

– объяснил чиновник.

Так что у Пентагона не очень утешительные прогнозы для оккупантов. Отсутствие или дефицит исправных снарядов существенно усложнит ведение боевых действий для врага.

Сколько у врага ракет

Оккупанты с октября активно используют свои ракеты для того, чтобы запугать украинцев и заставить наше государство к переговорам на условиях Кремля – враг атакует энергетическую инфраструктуру, что приводит к проблемам со светом по всей стране.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The New York Times заявил, что в России еще есть ракеты на 3 – 5 волн массированного обстрела, если в одной волне от 80 до 90 ракет

Но у врага, к сожалению, еще есть большие запасы ракет С-300, которыми оккупанты обстреливают города, расположенные неподалеку от линии фронта, в частности россияне используют эти ракеты для обстрелов Запорожья и Харькова.