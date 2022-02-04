"Фильм ужасов" от Кремля

Это побудило бы Москву действовать соизмеримо "угрозе" со стороны Украины. Ролик должен был быть "очень натуралистическим, в нем должны были присутствовать "трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники".

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Фактически, Джон Кирби озвучил один из тех сценариев, который Россия могла использовать для создания пресловутого casus belli, послужившего бы поводом для вторжения в Украину.

Но возникает вопрос, почему этот сценарий на уровне Пентагона был озвучен именно сейчас, и в целом – зачем подобного рода озвучивание? Начнем отвечать со второй части вопроса.

Кто предупрежден, тот вооружен

В комментариях под своими материалами, которые посвящены вероятным российским провокациям, я очень часто встречаю очень "мудрые" замечания о том, что это все "много текста" как "вилами по воде". Многим кажется, что когда провокация совершена, необходимо ее развенчивать и доказывать поддельность по горячим, реальным следам, а не заниматься теорией.

Собственно, в этом и есть вся "мудрость" тех, кто не понимает, что такое удар и оповещение на опережение.

Еще в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу анонсировал подобного рода провокацию, заявив, что на линию фронта на Донбассе прибыли некие американские наемники с химическим оружием, целью которых являлась организация химической атаки.

Это заявление тут же было озвучено в украинских и западных СМИ не с позиции обвинения Сергеем Шойгу Украины и США в подготовке подобного акта, а как явный сигнал того, что готовит сама Россия.

И вот, за окном февраль 2022 года, а химической атаки все нет и нет. А если бы ее Россия осуществила, то были бы жертвы как среди мирного населения, так и сопутствующие колоссальные жертвы в случае использования этого акта для вторжения. И тогда расследование по горячим следам, мягко говоря, теряло бы свой смысл и актуальность, с учетом тысяч жертв и боевых действий.

Кровавые планы

Фактически, на протяжении последних месяцев в открытый доступ поступало множество сообщений о тех или иных сценариях в формате casus belli, которые Россия планировала реализовать. И каждый из этих сценариев, получая огласку, нивелировал неожиданность провокации.

Обратите внимание! А провокация, о подготовке которой известно в открытых источниках, в определенном смысле теряет свою актуальность. И чем чаще о ней упоминают, тем маловероятнее становится ее применение.

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Армия фейкометов

Теперь же перейдем к первой части вопроса, а именно – почему именно сейчас? Дело в том, что любая гибридная провокация обусловлена не только тщательной и не всегда тщательной, но подготовкой к ее совершению, но и присутствием российских пропагандистских СМИ.

Примечательно! В рамках конфликтов у России есть свой пул так называемых "военных корреспондентов", которые уже годами выполняют функции манипуляторов и распространителей фейков.

Они хорошо известны, и появление их в тех или иных горячих точках заранее вызывает настороженность, ведь в таком случае следует ожидать провокацию и распространение фейков.



Перед провокациями Россия всегда бросает на Донбасс "десант" своих пропагандистов / Фото с LiveJournal zloy_odessit

В частности, на Донбасс сейчас свозят основную когорту кровавых военкоров, среди которых – уже находящиеся на оккупированных территориях Семен Пегов и Дмитрий Стешин. Их присутствие там и подъезд представителей других пропагандистских СМИ говорило о том, что Россия готовит провокацию, которую именно эти псевдожурналисты и будут освещать.

А потому Пентагон, зная о готовящейся провокации и всех сопутствующих тенденциях, сработал на опережение. И с учетом реакции российского пропагандистского сегмента, которая затронула самые верха, что побудило даже оправдываться Дмитрия Пескова, Пентагон нанес весьма своевременный удар на опережение.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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