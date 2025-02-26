Такое мнение 24 Канала выразил генерал США в отставке Дэвид Петреус, отметив, что предстоит еще много раундов жестких переговоров между Украиной и Россией. Оккупанты, вероятно, будут затягивать их, постараются получить все, что хотят, для достижения преимущества по результатам сделки.

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"Я думаю, нам всем нужно быть очень осторожными по этому поводу",– сказал он.

Диалог между США и Россией

Дэвид Петреус напомнил, что недавно в Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров между США и Россией. В них приняли участие американский госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности и специальный посланник Стив Виткофф, а также министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров вместе со своей командой.

Они договорились продолжать переговоры (по завершению русско-украинской войны– 24 Канал). Также достигли согласия по некоторым другим вопросам, не имеющих прямого отношения к ситуации в Украине,

– отметил он.

Военная поддержка США

Генерал США в отставке считает, что важно, чтобы США предоставили Украине поддержку для усиления позиций на фронте. Достижения россиян на поле боя невелики, но систематические.

Мы (США– 24 Канал) предоставили Украине не совсем достаточно помощи. К тому же была пауза в поставках из-за дебатов в Палате представителей, какая, по моему мнению, была слишком длинной,

– подчеркнул он.

Он добавил, что поэтому все еще происходит постепенный захват украинской территории, однако это очень важно остановить.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Россией и США должны сосредоточиться на том, какие шаги Москва готова сделать для завершения войны, такой же вопрос должен быть задан Украине. Он отметил, что Трамп стремится прекратить конфликт и считает, что это возможно через несколько недель, если обе стороны сядут за стол переговоров.