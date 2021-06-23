Инцидент произошел во время церемонии с участием обоих лидеров, которая утром 23 июня проходила вблизи Мариинского дворца.
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Перед президентом Грузии упали ножны от сабли
Военнослужащий почетного караула не удержал ножны от сабли и опустил их вниз прямо перед Зурабишвили. Однако воин не растерялся и быстро поднял футляр для оружия. Зурабишвили не придала этому внимания, в то же время Зеленский слегка улыбнулся.
На церемонии прозвучали гимны Украины и Грузии, после чего лидеры обоих государств осмотрели строй воинов украинского почетного караула. Президент Грузии обратилась к нему официальным приветствием Вооруженных сил Украины: "Слава Украине!".
Лидеры государств также поздоровались с официальными делегациями двух стран.
Перед грузинской лидером в Киеве упали ножны от сабли: смотрите видео
Зурабишвили прибыла в Киев: что запланировано
- Глава Грузии прилетела в Украину 22 июня, политика торжественно встречали в столичном аэропорту.
- 23 июня Саломе Зурабишвили, кроме встречи с Зеленским, пообщается с премьер-министром Денисом Шмигалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
- Известно, что главы государств не будут подписывать документы, однако выступят с 2 заявлениями.