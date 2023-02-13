Девятая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на вторник, 14 февраля. Среди основных тем – защита украинского неба, в частности, через привлечение авиационной платформы, и развитие "танковой коалиции".

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Залужный поговорил с Каволи

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что во время разговора с командующим ВС США в Европе обсудили:

вопросы поставки международной военной помощи Украине,

подготовку наших подразделений на территории стран-партнеров.

Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами дальнейших действий. Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей Победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником,

– подчеркнул Залужный.

Он подытожил, что победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство.

Залужный пообщался с Милли

Во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 11 февраля Залужный поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов. Ведь они создают угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону,

– заметил Главнокомандующий.

По его словам, на некоторых участках фронта Силам обороны удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление россиян, наши бойцы также продолжают удерживать под контролем Бахмут и принимают меры по стабилизации линии фронта вокруг города.