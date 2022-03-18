Соответствующая информация появилась 18 марта. То есть на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Россию официально выгнали из Совета Европы
В Совете Европе даже выкопали флагшток, где был флаг России
Перед зданием Совета Европы не только сняли флаг России, но и выкопали флагшток. Чтобы точно не вернулись,
– говорится в сообщении.
Совет Европы сняла флаг России / Фото УП
Такие действия осуществили потому, что 16 марта Комитет министров Совета Европы окончательно одобрил решение об исключении России из состава организации. Ведь страна-агрессор нарушает каждый пункт Устава Совета Европы.
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