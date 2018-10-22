Перед аннексией Крыма Россия досрочно выплатила деньги своим военным

Перед оккупацией Россией Крыма, в конце февраля 2014 года, группировка российских военных на полуострове досрочно получила денежное обеспечение.

Об этом российским СМИ рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, отвечая на вопрос, есть ли "боевые страницы" в новейшей истории российской военно-финансовой службы.

Шевцова объяснила, финансовая служба Минобороны РФ опасалась, что Украина заблокирует счета Черноморского флота России в банках.

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Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное обеспечение, а еще через несколько недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в военных кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну,

– рассказала заместитель министра.

Она добавила, что параллельно было организовано финансирование Черноморского флота через полевые учреждения Банка России", а остатки бюджетного финансирования в гривнах конвертировали в рубли.

"Одновременно было прекращено финансирование ЧФ через иностранный банк, что позволило своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории республики Крым и города Севастополя", – рассказала Шевцова.