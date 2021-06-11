В чем подозревают военного
Бойцу объявили подозрение по статье об участии в террористической организации. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
Важно Свои сдали, – бывший пленник боевиков Деев рассказал, как попал в плен
По данным следствия, в течение 2021 года военнослужащий передавал участнику террористической организации "ДНР" информацию о дислокации и планировании боевых задач одного из подразделений Вооруженных сил,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
По месту жительства подозреваемого провели обыск. Правоохранители изъяли:
- оружие и боевые припасы, которые военный пытался использовать для диверсионно-разведывательной группы.
СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на преступной схеме
Служба безопасности разоблачила работников Министерства обороны на хищении государственных денег. Речь идет о 5 миллионах гривен.
Заметим, злоумышленники незаконно передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам, прикрываясь борьбой с коррупцией.