Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины пояснила, что их результаты будут позже. Об этом политик заявила на брифинге вечером 29 марта.
Заметьте Очень тяжело идет, – Верещук о гуманитарных коридорах на фоне переговоров в Стамбуле
В Стамбуле Украина требовала гумкордоры
Во время переговоров в Стамбуле, которые проходили сегодня (говорится о 29 марта – 24 канал) наша переговорная группа передала требование российской стороне об обязательности и немедленности открытия гуманитарных коридоров в крупнейшие города Украины,
– рассказала Верещук.
Министр объяснила, что говорится о таких городах как:
- Мариуполь;
- Харьков;
- Чернигов;
- и, конечно, мы говорим о Киевской области, о тех населенных пунктах, куда очень трудно добраться.
"О результатах таких разбирательств мы увидим и услышим позже", – объяснила Ирина Верещук.
Вечерний брифинг Ирины Верещук за 29 марта – смотрите видео