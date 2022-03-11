Михаил Подоляк призвал меньше доверять российской пропаганде.

Важно "Теплый прием": делегацию российских оккупантов в Анталии встретили песней о Байрактаре

По его словам, переговорные "ультиматумы" России – о статусах, территории, языке, нацификации и прочем вызывает лишь недоумение.

Пожалуйста, перестаньте "есть" в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши Зеркала,

– отметил политик.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщило об ультимативных требованиях российской стороны на двусторонних переговорах.

Итоги переговоров Украины и России

В Турции 10 марта завершились переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова о прекращении войны.

"У меня было две задачи – договориться о гумкоридоре из и до Мариуполя. Второе – договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов", – заявил Кулеба после встречи.

Ранее российская сторона не раз объявляла свои требования к Украине, чтобы прекратить войну. Среди них звучало признание Украиной Крыма как российского, признание независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", а также внеблоковый статус Украины.

Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию на переговоры с Лавровым: смотрите видео

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