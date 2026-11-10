Что заставит Россию пойти на уступки: военный оценил переговоры в Абу-Даби

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, пока рано говорить о каких-либо результатах переговоров. Стоит дождаться встречи 11 ноября, на которой будет озвучено больше конкретики.

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Чего ожидать от переговоров?

Как подчеркнул Ткачук, пока сложно говорить, что этот раунд переговоров существенно приблизит окончание войны. Создается впечатление, что сейчас идет несколько декларативная встреча.

Я не верю в этот раунд переговоров, ведь он довольно декларативный. Это будет похоже на Абу-Даби в марте 2025 года, когда после ссоры в Овальном кабинете и давления со стороны США мы пошли на такие переговоры. Они просто дали нам возможность наладить переговорный процесс– отметил Ткачук.

Военный рассказал, что ожидать от переговоров: смотрите видео 24 Канала

Он отметил, что договоренность об обмене пленными и возвращении некоторых элементов поддержки со стороны США уже будет успешным результатом этих встреч.

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Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, – это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы. Второй этап переговоров состоится, возможно, в конце ноября или в начале декабря. Там уже должна быть какая-то четкая рамка переговоров. Но огромных иллюзий не питаем– отметил Ткачук.

Добавим, что 10 ноября завершились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны. Известно, что встреча должна состояться уже завтра. СМИ сообщают, что стороны договорились о масштабном обмене пленными.