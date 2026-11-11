В России заявили о приближении к миру после переговоров, но от своих "целей" не отказываются

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский в комментарии пропагандистскому каналу "Вести".

Adv

популярные видео

Что Мединский заявил о результатах переговоров?

На вопрос, удалось ли сторонам приблизиться к миру, Мединский ответил утвердительно, однако отметил, что дальнейший прогресс зависит от участников переговоров.

Мне кажется, так, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса– сказал он.

Он уточнил, что дальнейший прогресс будет зависеть от позиций Украины и США, а также от того, "опомнится ли Европа".

В то же время Мединский заявил, что Россия намерена вернуть "каждую пядь своей земли" в Украине.

Каждая пядь нашей земли будет возвращена России так или иначе. А европейские газеты пусть и дальше живут в мире своих иллюзий– сказал он.

Аналогичную позицию высказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не отказывается от целей войны, которые Владимир Путин сформулировал в июне 2024 года.

Реклама

Лавров отметил, что дальнейшая позиция Кремля будет определена после докладов российской делегации и встречи Путина с американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

На основании того, что Путин услышит от Кушнера и Виткоффа, будет определяться наша дальнейшая линия поведения. Но эта линия будет выстроена так, чтобы достигались цели СВО, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года и с тех пор никогда не менялись– заявил глава российского МИД.

Чем завершились переговоры в Абу-Даби?

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Стороны обсуждали гарантии безопасности, территориальные вопросы и возможный обмен военнопленными.

Как сообщал 24 Канал, по итогам встреч Мединский заявил о принципиальной договоренности относительно нового масштабного обмена пленными. Конкретные сроки и количество людей, которых планируют освободить, пока не назвали.

В то же время окончательных договоренностей о завершении войны стороны не объявили.