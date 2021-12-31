Президент США 50 минут обсуждал с Путиным очередные угрозы и концентрацию российских войск близ границ с Украиной.

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Что рассказали в Белом доме и Кремле

По словам представителей Белого дома , если Россия не пойдет дипломатическим путем в решении войны в Украине, то США добьется нового усиления санкций против РФ, усилит группировку войск в восточноевропейских странах НАТО и усилит военную помощь Украине. При этом Байден заявил об отсутствии намерений США размещать в Украине наступательное оружие, которое представляет угрозу для РФ.

, если Россия не пойдет дипломатическим путем в решении войны в Украине, то США добьется нового усиления санкций против РФ, усилит группировку войск в восточноевропейских странах НАТО и усилит военную помощь Украине. При этом Байден заявил об отсутствии намерений США размещать в Украине наступательное оружие, которое представляет угрозу для РФ. По словам российских официальных лиц, Путин сказал Байдену, что усиление санкций против РФ может привести к полному разрыву отношений с США. Но ничего не сказал при каких условиях российские войска покинут территорию Украины.

Таким образом, никаких принципиальных изменений в позициях сторон Байден и Путин в ходе разговора не озвучили.

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Что дальше

Россия продолжает вести войну, угрожать масштабным вторжением, оккупировать Донбасс и Крым. США продолжают политическое давление.

Россия по-прежнему заявляет своим требованием отказ США от военной помощи Украине и гарантии не вступления Украины в НАТО.

США по-прежнему отказываются давать гарантии не вступления Украины в НАТО.

10 января США и Россия проведут переговоры по ситуации в Украине.

12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО.

13 января – переговоры ОБСЕ и России.

Темой переговоров будут ультимативные требования России по ситуации в Украине, которые были выдвинуты 15 декабря. Россия по сути требует, чтобы НАТО признало Украину сферой исключительных российских интересов.

Однако, судя по переговорам Байдена и Путина, январский дипломатический раунд никаких прорывов не принесет. Да и уровень январских переговоров невелик – от США заместитель госсекретаря, от РФ – заместитель министра.

Вероятность масштабного вторжения

Угроза большой войны полностью сохраняется. Впрочем, стоит отметить, что Путина действительно беспокоит вероятность усиления санкций США, и до завершения дипломатических переговоров новых активных маневров у наших границ Россия проводить не будет.

Российская группировка на границах с Украиной не увеличивается, однако концентрация техники и развертывание новых базовых лагерей российских войск показывает, что к сценарию эскалации Россия готова перейти в любой момент.

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