Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. По его словам, нет ничего плохого в том, что в Украине развернулась такая дискуссия. В то же время заявления народных депутатов сделаны по политическим мотивам. Это может быть "игра" на рейтинг.

О чем свидетельствуют эти заявления?

Как подчеркнул Клочок, такими заявлениями народные депутаты пытаются расширить собственное электоральное поле. Все это делается в преддверии следующих выборов, которые однозначно пройдут после завершения войны.

При этом дискуссия об условиях завершения войны является признаком демократического общества. Однако о ключевых нюансах возможного соглашения должна сообщать в первую очередь власть.

Сейчас речь идет о подготовке к трехсторонней встрече с участием США, где может обсуждаться энергетическое перемирие. И, конечно, вообще не может быть и речи о юридическом признании оккупации. Это абсолютно неприемлемое условие для Украины.

Важно не держать общество в информационной блокаде, а конкретно объяснять, как мы видим окончание войны в нынешних условиях и когда это может произойти. Об этих моментах должна больше сообщать власть. Мы услышали позицию президента. Он подчеркнул, что сдавать интересы государства нельзя,

– подчеркнул Клочок.

Клочок прокомментировал скандальные заявления народных депутатов о переговорах: смотрите видео 24 Канала

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко недавно призвал пойти на поэтапные переговоры с Россией. По его словам, на фронте между Украиной и Россией равенство. При этом наше государство проигрывает войну и теряет значительное количество людей. Поэтому нужно, по крайней мере, пойти на поэтапные переговоры, где будут уступки с обеих сторон. Он допускает частичное ослабление санкций в обмен на прекращение дальнобойных ударов, разблокирование судоходства и т. д. Далее можно было бы договариваться о более серьезных вопросах.

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что нельзя поддаваться давлению Путина и России. Государство не пойдет на уступку своих интересов. И сейчас важно не сеять панику среди населения.