Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что при Зеленском никогда не будет "Минска", никогда не будет того, чего не примет украинское общество.

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Может ли Киев пойти на уступки

На вопрос журналиста, готова ли Украина пойти на компромисс в переговорах с Россией, Ермак апеллировал к тому, что сегодня наше общество не готово к этому. По его словам, если спросить об этом людей, которые на фронте, в Херсоне, в Харькове, они удивятся.

Чиновник подчеркнул, что в формуле мира есть четкие, без двойных стандартов ответы. В частности, там четко указано требование к восстановлению территориальной целостности. Речь идет о международно признанных границах Украины, уточнил руководитель ОП.

Войну в Украине Ермак сравнил с марафонской дистанцией.

"Мы как на марафоне – знаем, что в конце марафонской дистанции, точно знаем цель, но не знаем, когда этот марафон закончится", – подытожил Ермак.

Также глава Офиса Президента высказался, будут ли США поддерживать Украину в у случае победы Трампа.