"Договориться будет невозможно": Путин заявил, что не видит "особого смысла" в переговорах
- Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной".
- Он заявил, что "не видит особого смысла" в переговорах с Украиной, поскольку достичь соглашения с Украиной будет якобы "невозможно".
Глава Кремля Путин в очередной раз высказался, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Следовательно, российский диктатор заявил, что заключить мирное соглашение с действующим украинским правительством якобы невозможно.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны.
Что заявляет Путин о переговорах с Украиной?
В уже привычной манере Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Он также заявил, что заключить мирное соглашение с нынешней украинской властью невозможно, что фактически исключает возможность серьезных мирных переговоров.
Во время Восточного экономического форума Путин сказал, что "не видит особого смысла" в переговорах с Украиной, поскольку, как он заявил, достичь соглашения с Украиной будет "невозможно".
Он также выдал, что даже если Россия и Украина заключат мирное соглашение, Украина должна отменить военное положение и провести президентские выборы перед "всенародным референдумом для кодификации соглашения".
Это уже не впервые, когда Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отвергали легитимность президента Зеленского, намеренно неправильно толкуя украинскую Конституцию.
Очередное заявление диктатора является частью его постоянных попыток показать Зеленского и других украинских чиновников как политиков, с которыми Россия не может вести переговоры или подписать окончательное мирное соглашение.
Таким образом Путин в очередной раз показал, что не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны. Вместо этого он стремится задержать или продолжить переговоры, и его заявления теперь являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще.
Как пишут аналитики, Путин пытается сделать мирные переговоры невозможными и ошибочно перекладывает вину на Украину.
Мирные переговоры: последние новости
- Путин назвал Москву "лучшим местом" для встречи России и Украины встречи России и Украины на самом высоком уровне и добавил: "Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве, мы готовы". Кроме этого, он заявил, что предложения Киева встретиться за пределами России являются "чрезмерными запросами".
- К слову, Зеленский отклонил предложение российского диктатора приехать в Москву для встречи.
"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", – сказал украинский лидер.
- Гарант Украины подчеркнул, что Путин на самом деле не стремится к встрече с ним, а продолжает вести войну. По его мнению, предложение главы Кремля было направлено на то, чтобы отложить встречу.