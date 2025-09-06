Очільник Кремля Путін вкотре висловився, що вважає нинішню українську владу "нелегітимною". Відтак, російський диктатор заявив, що укласти мирну угоду з чинним українським урядом нібито неможливо.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

Що заявляє Путін про переговори з Україною?

У вже звичній манері Путін заявив, що ставить під сумнів легітимність Володимира Зеленського. Він також заявив, що укласти мирну угоду з нинішньою українською владою неможливо, що фактично виключає можливість серйозних мирних переговорів.

Під час Східного економічного форуму Путін сказав, що "не бачить особливого сенсу" в переговорах з Україною, оскільки, як він заявив, досягти угоди з Україною буде "неможливо".

Він також видав, що навіть якщо Росія і Україна укладуть мирну угоду, Україна повинна скасувати воєнний стан і провести президентські вибори перед "всенародним референдумом для кодифікації угоди".

Це вже не вперше, коли Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово відкидали легітимність президента Зеленського, навмисно неправильно тлумачачи українську Конституцію.

Чергова заява диктатора є частиною його постійних намагань показати Зеленського та інших українських високопосадовців як політиків, з якими Росія не може вести переговори або підписати остаточну мирну угоду.

Таким чином Путін вкотре показав, що не зацікавлений у змістовних переговорах про припинення війни. Натомість він прагне затримати або продовжити переговори, і його заяви тепер є спробою виправдати відмову Росії від переговорів взагалі.

Як пишуть аналітики, Путін намагається зробити мирні переговори неможливими та хибно перекладає провину на Україну.

Мирні перемовини: останні новини