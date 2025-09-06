"Домовитися буде неможливо": Путін заявив, що не бачить "особливого сенсу" в переговорах
- Путін вкотре заявив, що вважає нинішню українську владу "нелегітимною".
- Він заявив, що "не бачить особливого сенсу" у переговорах з Україною, оскільки досягти угоди з Україною буде нібито "неможливо".
Очільник Кремля Путін вкотре висловився, що вважає нинішню українську владу "нелегітимною". Відтак, російський диктатор заявив, що укласти мирну угоду з чинним українським урядом нібито неможливо.
Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.
Що заявляє Путін про переговори з Україною?
У вже звичній манері Путін заявив, що ставить під сумнів легітимність Володимира Зеленського. Він також заявив, що укласти мирну угоду з нинішньою українською владою неможливо, що фактично виключає можливість серйозних мирних переговорів.
Під час Східного економічного форуму Путін сказав, що "не бачить особливого сенсу" в переговорах з Україною, оскільки, як він заявив, досягти угоди з Україною буде "неможливо".
Він також видав, що навіть якщо Росія і Україна укладуть мирну угоду, Україна повинна скасувати воєнний стан і провести президентські вибори перед "всенародним референдумом для кодифікації угоди".
Це вже не вперше, коли Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово відкидали легітимність президента Зеленського, навмисно неправильно тлумачачи українську Конституцію.
Чергова заява диктатора є частиною його постійних намагань показати Зеленського та інших українських високопосадовців як політиків, з якими Росія не може вести переговори або підписати остаточну мирну угоду.
Таким чином Путін вкотре показав, що не зацікавлений у змістовних переговорах про припинення війни. Натомість він прагне затримати або продовжити переговори, і його заяви тепер є спробою виправдати відмову Росії від переговорів взагалі.
Як пишуть аналітики, Путін намагається зробити мирні переговори неможливими та хибно перекладає провину на Україну.
Мирні перемовини: останні новини
- Путін назвав Москву "найкращим місцем" для зустрічі Росії та України на найвищому рівні та додав: "Росія забезпечить безпеку зустрічі з Україною у Москві, ми готові". Окрім цього, він заявив, що пропозиції Києва зустрітися за межами Росії є "надмірними запитами".
- До слова, Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора приїхати до Москви для зустрічі.
"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", – сказав український лідер.
- Гарант України наголосив, що Путін насправді не прагне зустрічі з ним, а продовжує вести війну. На його думку, пропозиція глави Кремля була спрямована на те, щоб відкласти зустріч.