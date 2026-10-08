Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в чате Офиса президента.

Что сообщил глава государства о запланированной встрече в США?

От украинской стороны в переговорах примут участие Буданов, Кислица, Арахамия и Умеров. От американской стороны на встрече ожидаются Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

"С американской стороной наши переговорщики также пробрифированы. Они знают, о чем им говорить, какие актуальные вопросы поднимать с американской стороной", – уточнил Зеленский.

По словам президента, к переговорному процессу также планируется привлечь европейских партнеров. Ключевой целью встречи станет обсуждение практических шагов по защите неба.

Обсуждение противовоздушной обороны с международными партнерами

Вопросы противовоздушной обороны украинские переговорщики будут обсуждать с европейскими представителями в отдельном формате. Это позволит более подробно проработать насущные потребности и координацию дальнейших действий.

Президент также подчеркнул, что Киев ведет активный диалог по вопросам обеспечения безопасности не только с Европой и США. Соответствующий диалог по этим вопросам продолжается и с азиатскими странами.

При этом, Зеленский отметил необходимость более активных действий со стороны США. Он считает, что Дональд Трамп имеет возможность сделать больше, ведь количество потерь остается слишком высоким.

В то же время, президент отметил, что оборонная и финансовая поддержка ЕС может стать фактором, который подтолкнет Путина к переговорам. Однако, по его словам, именно США имеют больше инструментов для влияния на ситуацию.

В этом контексте следует упомянуть и то, что президент Украины отрицал слова госсекретаря США Марко Рубио о якобы дипломатическом тупике в вопросе завершения войны. По словам Зеленского, проблема не в отсутствии путей для переговоров, а в недостаточном давлении партнеров на Россию.