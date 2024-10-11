Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала предположил, что это утверждение имеет в основе определенные расчеты, которые есть у Буданова, именно их он мог предоставить Зеленскому. После чего и был построен тезис президента Украины, что есть ожидания, что в 2025 году ситуация может существенно измениться.

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Российские экономические резервы сокращаются

В России сейчас резервы, которые помогали ей существовать более 2 лет полномасштабной войны, по словам Уса, сократились до 4,8 триллиона рублей (ликвидная часть). Согласно проекту бюджета, который российское правительство вынесло на рассмотрение госдумы, дефицит на завершение 2024 года будет составлять 3,3 триллиона рублей.

Как пояснил эксперт, если этот дефицит будет покрыт из резервов, фонда национального благополучия, то оказывается, что там осталось 1,5 триллиона. Этого хватит на полгода.

Возможно, Россия наладит надлежащее получение средств от деятельности своих компаний, то есть от налогов, или от продажи нефти, но принимая во внимание постоянную тенденцию к поднятию учетной ставки, будет трудно. Относительно нефти, Саудовская Аравия с 1 декабря собирается существенно нарастить объемы ее добычи, это будет означать, что цена на нее упадет.

Саудовская Аравия ожидает 50 долларов за баррель, а российский бюджет сформирован с учетом, что цена будет 69,5. Поэтому вполне возможно, что России грозят серьезные проблемы – экономические. Именно это заставит ее не только садиться за стол переговоров, а вести их на условиях Украины,

– озвучил Ус.

Россия может оказаться в ситуации Германии во время Первой мировой войны

Эксперт отметил, что у россиян может быть успешной ситуация на фронте, могут быть неплохие дипломатические отношения с другими государствами, но если падает экономика, тогда трудно что-то предпринять. Он привел пример Германии в период Первой мировой войны.

Тогда Берлин никто не захватывал, военных действий на ее территории почти не было, но она проиграла войну, хотя у нее были союзники, немецкая армия показывала неплохой результат, однако экономика не выдержала. Я думаю, что именно экономический фактор играет ключевую роль в тезисе Зеленского,

– подытожил Ус.

Напомним, президент Украины во время визита в Хорватию заявил, что украинская Формула мира предусматривает детальные условия для справедливого завершения войны и будет готова в ноябре 2024 года. Зеленский отметил, что ситуация на поле боя создает возможность сделать решительные шаги, чтобы закончить войну не позднее 2025 года. Он также озвучил, что Украина рассчитывает на поддержку Запада, чтобы принести в Европу мир и безопасность.