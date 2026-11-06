Буданов возглавит делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби / ОП
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов 10 – 11 ноября возглавит делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби. Чиновник не ожидает прорыва от этой встречи, однако считает важным возобновление личного диалога между сторонами.
Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
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Что известно о переговорах
Организатором трехстороннего переговорного процесса в Объединенных Арабских Эмиратах выступают Соединенные Штаты.
Журналист Эйдан Стретч обсудил с Будановым подготовку к предстоящей встрече и текущие дипломатические ожидания.
Генерал-лейтенант отметил, что стороны не планируют ограничивать дипломатический трек одной встречей в ОАЭ.
Эти переговоры не являются последними
Чиновник подчеркнул, что возобновление прямых личных контактов после многомесячной паузы уже является весомым позитивным сигналом для переговорного процесса, даже если встреча не принесет немедленных договоренностей.
К слову, литовский президент Науседа считает, что Россия не планирует вступать в настоящие мирные переговоры как минимум до весны 2027 года и продолжит зимние атаки. Он убежден, что Москва намеренно будет срывать диалог неприемлемыми требованиями.
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