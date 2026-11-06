Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

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Что известно о переговорах

Организатором трехстороннего переговорного процесса в Объединенных Арабских Эмиратах выступают Соединенные Штаты.

Журналист Эйдан Стретч обсудил с Будановым подготовку к предстоящей встрече и текущие дипломатические ожидания.

Генерал-лейтенант отметил, что стороны не планируют ограничивать дипломатический трек одной встречей в ОАЭ.

Эти переговоры не являются последними– подчеркнул глава Офиса Президента.

Чиновник подчеркнул, что возобновление прямых личных контактов после многомесячной паузы уже является весомым позитивным сигналом для переговорного процесса, даже если встреча не принесет немедленных договоренностей.

К слову, литовский президент Науседа считает, что Россия не планирует вступать в настоящие мирные переговоры как минимум до весны 2027 года и продолжит зимние атаки. Он убежден, что Москва намеренно будет срывать диалог неприемлемыми требованиями.