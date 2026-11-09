Переговоры в Абу-Даби: стало известно, кто будет представлять Францию

Францию на переговорах в Абу-Даби будет представлять дипломатический советник президента страны. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции в эфире RTL-Public Sénat.

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Что известно о присутствии европейцев?

В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Также стало известно, что европейские партнеры Киева отправились в ОАЭ.

Франция, Германия и Великобритания, которые встретятся в формате E3, направят своих советников по национальной безопасности. От Франции представителем будет Эммануэль Бонн, руководитель дипломатического отдела в Елисейском дворце, согласно информации Le Monde. Соединенное Королевство на консультациях будет представлять советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл.

Отметим, что интересы Германии на переговорах будет отстаивать советник федерального канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер. Кроме того, отстаивать позицию блока отправится руководитель аппарата генсека НАТО Джеффри ван Леувен.

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Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут проходить исключительно между российской, украинской и американской делегациями, без участия европейских чиновников.

Что касается присутствия европейцев… у американцев есть собственные каналы связи с европейцами; у украинцев есть собственные каналы связи с европейцами– сказал Песков.

Кроме того, в Объединенные Арабские Эмираты отправятся представители руководства ключевых институтов Европейского Союза. Речь идет о руководителе аппарата президента Еврокомиссии Бьорне Зайберте, а также о главном советнике президента Европейского совета Антониу Кошти по вопросам внешней политики Анне-Марии Буре.