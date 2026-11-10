Зеленский представил три темы, которые стороны обсудят на второй день переговоров

Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями СМИ.

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Что сказал Зеленский?

В среду, 11 ноября, в столице ОАЭ состоится второй день переговоров между Украиной, Россией и США. Президент Украины отметил, что переговорные группы планируют сосредоточиться на конкретных шагах по снижению напряженности, в частности на прекращении ударов по энергетике и обеспечении безопасности судоходства в Черном море.

Также участники переговоров вернутся к обсуждению большого обмена военнопленными. Зеленский подчеркнул, что даже если это будет единственный достигнутый результат, процесс уже можно будет считать успехом.

Третьим важным вопросом переговоров станет возможная трехсторонняя встреча на уровне глав государств. По словам главы государства, этот вариант рассмотрят, если реализация такого формата будет возможна.

Президент отметил, что в Киеве не верят, но надеются на более существенные итоги текущего диалога по сравнению с прошлой зимой.

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Мы всегда поддерживаем переговоры, потому что мы хотим работать, нам нужно больше давления на Россию. Его недостаточно. Я знаю позицию американцев, но я думаю, что нужно больше давления, меньше бизнеса с этими ребятами, это будет полезнее– сказал он.

Также глава государства рассказал, что в Абу-Даби обсуждали возможность масштабного обмена пленными. По словам Зеленского, это может быть "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".

Отметим, что издание The New York Times писало, что вопрос о прекращении боевых действий не будет подниматься во время встреч. Американские чиновники планировали выйти за рамки споров о территориях и сосредоточиться на предотвращении новой эскалации.