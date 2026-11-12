Россияне заявили, что Путин начал войну, потому что написал письмо Байдену, а тот не ответил, – Axios

Подробности сообщает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

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Как в России попытались оправдать вторжение?

Российские участники встречи заявили в ОАЭ, что Владимир Путин начал вторжение из-за отсутствия реакции Джо Байдена на письмо по вопросам безопасности. Американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф категорически отвергли эти обвинения и подчеркнули, что с тех пор обстоятельства претерпели коренные изменения.

Представители США предложили Москве подготовить обновленное предложение с актуальными требованиями в сфере безопасности. Оно обязательно должно содержать разъяснения относительно симметричных шагов, на которые готова пойти Россия ради деэскалации и предоставления гарантий ненападения для всей Европы.

Снижение напряженности и визиты к лидерам

Диалог между делегациями Украины и России 11 ноября оказался крайне напряженным. По информации СМИ, дискуссия приобрела эмоциональный характер, поэтому американские дипломаты пытались разрядить атмосферу для сохранения переговорного трека.

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Кушнер и Виткофф попытались снизить градус напряжения, заявив российским и украинским переговорщикам, что цель состоит в завершении этого раунда переговоров с выработкой вариантов для лидеров обеих сторон– узнало издание.

Сразу после консультаций спецпредставители США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Следующим пунктом их маршрута станет Дублин, где запланированы переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Территориальные границы и обмен военнопленными

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия охарактеризовал этот раунд как один из самых сложных. По его словам, российские представители выдвигали крайне жесткие директивы, что существенно затрудняло достижение какого-либо компромисса.

Издание The Telegraph отметило, что Киев отклонил предложение США о пересмотре границ своих регионов с целью разблокирования мирного процесса. Ранее издание The Economist сообщало, что американские посредники предлагали компромиссы по границам Луганской и Донецкой областей.

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В ходе встречи также затрагивались гуманитарные вопросы. Владимир Зеленский отметил, что стороны обсудили перспективу масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500 человек.

Кроме того, украинская сторона провела отдельный раунд переговоров с партнерами из США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Еврокомиссии и НАТО. В совместном заявлении участники подчеркнули, что любые окончательные договоренности должны строго гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в состав российской делегации в ОАЭ вошли представители ФСБ, которых связывали с подготовкой диверсий против военного руководства Украины.

Также ранее мы писали о позиции Владимира Зеленского, который предупредил международных партнеров о тщетности территориальных уступок Кремлю.