Начался трехсторонний формат: Зеленский рассказал о начале переговоров в Абу-Даби

Зеленский о переговорах в Абу-Даби / GettyImages
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они пообщались по телефону на фоне трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.
Об этом он сообщил в соцсетях.
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Что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби?
По словам Зеленского, трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби уже начался. Перед этим также состоялась встреча с европейскими партнерами.
Президент подчеркнул, что Украина и ее союзники настроены работать над конкретными результатами переговоров. В частности, речь идет о деэскалации, разработке действенных гарантий безопасности и приближении реального мира.
В то же время Зеленский отметил, что для достижения результата важно, чтобы Россия также демонстрировала готовность к таким шагам.
Кроме того, президенты Украины и Финляндии договорились продолжать координацию. Зеленский ожидает получить подробный отчет от украинской переговорной группы и партнеров о ходе беседы с российской стороной.
Мы уже сообщали, что специальный представитель президента США Стив Виткофф подвел итоги переговоров Украины, США и Европы в Абу-Даби. По его словам, США, Украина и европейские партнеры продолжат координацию в ходе переговоров. В дальнейшем они планируют привлечь к обсуждениям больше европейских стран, чтобы достичь всеобъемлющего и прочного мира.
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