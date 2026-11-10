Начался трехсторонний формат: Зеленский рассказал о начале переговоров в Абу-Даби

Об этом он сообщил в соцсетях.

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Что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби?

По словам Зеленского, трехсторонний формат переговоров в Абу-Даби уже начался. Перед этим также состоялась встреча с европейскими партнерами.

Президент подчеркнул, что Украина и ее союзники настроены работать над конкретными результатами переговоров. В частности, речь идет о деэскалации, разработке действенных гарантий безопасности и приближении реального мира.

В то же время Зеленский отметил, что для достижения результата важно, чтобы Россия также демонстрировала готовность к таким шагам.

Кроме того, президенты Украины и Финляндии договорились продолжать координацию. Зеленский ожидает получить подробный отчет от украинской переговорной группы и партнеров о ходе беседы с российской стороной.

Мы уже сообщали, что специальный представитель президента США Стив Виткофф подвел итоги переговоров Украины, США и Европы в Абу-Даби. По его словам, США, Украина и европейские партнеры продолжат координацию в ходе переговоров. В дальнейшем они планируют привлечь к обсуждениям больше европейских стран, чтобы достичь всеобъемлющего и прочного мира.