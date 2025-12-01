Есть непростые вещи, над которыми надо поработать, – Зеленский о переговорах в Майами

В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялись переговоры между делегациями Украины и США. Президент Зеленский отметил, что "есть непростые вещи, по которым еще надо поработать".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера Украины.

Смотрите также Тет-а-тет Умерова и Виткоффа и 5 часов разговоров об одном вопросе: СМИ раскрыли темы переговоров

Что Зеленский сказал о переговорах в Майами?

Отметим, что после завершения встречи глава украинской делегации Рустем Умеров доложил президенту об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых промежуточных результатах.

В понедельник, 1 декабря, Зеленский рассказал о разговоре с лидером Финляндии, в контексте которой сообщил о работе украинской делегации в США. Он подчеркнул, что переговоры прошли "очень конструктивно".

Есть непростые вещи, по которым еще надо поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью,

– сообщил он.

Добавим, по словам Зеленского, 1 декабря запланированы переговоры с партнерами в Европе.

Смотрите также "Обсуждаем будущее Украины": заявления из Майами, где завершилась встреча Украины и США

Мирные переговоры: последние новости