Есть непростые вещи, над которыми надо поработать, – Зеленский о переговорах в Майами
- Зеленский рассказал о работе делегации Украины в Америке.
- По его словам, "все было очень конструктивно", одновременно "есть непростые вещи, по которым еще надо поработать".
В воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялись переговоры между делегациями Украины и США. Президент Зеленский отметил, что "есть непростые вещи, по которым еще надо поработать".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера Украины.
Смотрите также Тет-а-тет Умерова и Виткоффа и 5 часов разговоров об одном вопросе: СМИ раскрыли темы переговоров
Что Зеленский сказал о переговорах в Майами?
Отметим, что после завершения встречи глава украинской делегации Рустем Умеров доложил президенту об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых промежуточных результатах.
В понедельник, 1 декабря, Зеленский рассказал о разговоре с лидером Финляндии, в контексте которой сообщил о работе украинской делегации в США. Он подчеркнул, что переговоры прошли "очень конструктивно".
Есть непростые вещи, по которым еще надо поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью,
– сообщил он.
Добавим, по словам Зеленского, 1 декабря запланированы переговоры с партнерами в Европе.
Смотрите также "Обсуждаем будущее Украины": заявления из Майами, где завершилась встреча Украины и США
Мирные переговоры: последние новости
Во Флориде 30 ноября состоялись переговоры по мирному урегулированию войны в Украине. Встреча украинской и американской делегаций в Майами длилась более 4 часов.
Госсекретарь США Марко Рубио после встречи заявил, что стороны уже на половине пути "обеспечения суверенности и независимости Украины". По его словам, между сторонами произошел "значительный прогресс".
В издании The Wall Street Journal пишут, что во время переговоров поднимались темы потенциальных выборов в Украине и возможного "обмена" территориями. Указывается, что некоторые важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания оккупированных территорий.