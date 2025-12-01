Є непрості речі, над якими треба попрацювати, – Зеленський про переговори у Маямі
- Зеленський розповів про роботу делегації України в Америці.
- За його словами, "все було дуже конструктивно", водночас "є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати".
В неділю, 30 листопада, в Маямі відбулися перемовини між делегаціями України та США. Президент Зеленський зазначив, що "є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати".
Про це пише 24 Канал з посиланням на допис лідера України.
Що Зеленський сказав про переговори в Маямі?
Зазначимо, що після завершення зустрічі очільник української делегації Рустем Умєров доповів президенту про основні параметри діалогу, акценти та деякі проміжні результати.
В понеділок, 1 грудня, Зеленський розповів про розмову з лідером Фінляндії, в контексті якої повідомив про роботу української делегації в США. Він підкреслив, що переговори пройшли "дуже конструктивно".
Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю,
– повідомив він.
Додамо, за словами Зеленського, 1 грудня заплановані перемовини з партнерами у Європі.
Мирні переговори: останні новини
У Флориді 30 листопада відбулися переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. Зустріч української та американської делегацій у Маямі тривала понад 4 години.
Держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі заявив, що сторони вже на половині шляху "забезпечення суверенності та незалежності України". За його словами, між сторонами відбувся "значний поступ".
У виданні The Wall Street Journal пишуть, що під час переговорів порушувалися теми потенційних виборів в Україні та можливого "обміну" територіями. Вказується, що деякі важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання окупованих територій.