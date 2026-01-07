Рассчитываем, что будут обсуждены вопросы ЗАЭС и территорий, – Зеленский о встрече в Париже
Сегодня 7 января Рустем Умеров доложил о работе украинской переговорной команды во Франции. Основное внимание уделялось сложным вопросам окончания войны, в частности Запорожской АЭС и территориям.
Актуальными на повестке дня остаются сложные вопросы мирного плана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.
Что сказал Зеленский о встрече в Париже?
Уже состоялась третья сессия переговоров с представителями президента США за два дня. Во время встречи основное внимание было сосредоточено на самых сложных вопросах мирного соглашения о завершении войны. В частности, обсуждались безопасность и ситуация на Запорожской атомной электростанции, а также вопросы контроля над территориями, находящимися под временной оккупацией. Кроме того, стороны рассматривали возможные шаги для обеспечения устойчивого мира и дальнейшей стабилизации региона.
Президент поручил команде также обсудить форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, европейскими государствами и США.
Украина не уклоняется от самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира. Мир должен быть достойным,
– написал Зеленский.
По итогам дня ожидается подробный доклад от переговорной команды, которую представляют Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз.
Что известно о встрече "коалиции желающих" в Париже?
Президент Владимир Зеленский принял личное участие в заседании "коалиции желающих". На встрече обсудили важные вопросы мира в Украине и урегулирования войны с Россией.
В Париже подписали Декларацию о намерениях по развертыванию западных сил для поддержки обороны и восстановления Украины. Документ предварительно предусматривал практическую согласованность действий между 35 странами.
По данным издания Politico, США не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже, которую одобрила только «коалиция желающих». Из декларации были исключены положения об участии США в многонациональных силах в Украине, включая поддержку в случае нападения.