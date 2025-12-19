Мирные переговоры в США стартуют уже 19 декабря, – Умеров
- Украинская делегация 19 декабря начнет переговоры с американцами, к которым присоединятся европейские партнеры.
- В США находятся Рустем Умеров и Андрей Гнатов.
В пятницу, 19 декабря, украинская делегация начнет очередной раунд консультаций с американцами. Участие в них также примут европейские партнеры.
Детали рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, передает 24 Канал. Он находится в США с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым.
Что известно о переговорах в США?
Интересно, что европейские партнеры присоединятся к консультациям 19 декабря по приглашению американской стороны.
В частности, Умеров поблагодарил США за координацию, которая "позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно".
Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной,
– отметил секретарь СНБО.
По результатам переговоров Владимиру Зеленскому проведут доклад. Украинская делегация действует в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность должна быть гарантирована надежно и долгосрочно.
Интересно! Уже 20 декабря в Майами должны состояться встречи с россиянами, в которых примут участие американский спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. По данным AP, Владимир Путин планирует отправить туда Кирилла Дмитриева.
Почему американцы давят на Украину?
- Накануне Дональд Трамп заявил, что стороны "уже близки к чему-то". В то же время американский президент ожидает быстрых действий от Украины, потому что когда Россия "захватывает слишком много территории", то "меняет свое мнение".
- Белый дом пытается подтолкнуть стороны к мирному соглашению до Рождества, иначе угрожает отойти от переговоров. Эксклюзивно для 24 Канала ситуацию прокомментировал эксглава МИД Дмитрий Кулеба. По его мнению, подобные заявления на самом деле могут быть блефом, а Трампу до сих пор нужна Нобелевская премия мира.