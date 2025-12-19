Мирні переговори у США стартують уже 19 грудня, – Умєров

У п'ятницю, 19 грудня, українська делегація розпочне черговий раунд консультацій з американцями. Участь у них також візьмуть європейські партнери.

Деталі розповів секретар РНБО Рустем Умєров, передає 24 Канал. Він перебуває в США з начальником Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим.

Що відомо про переговори в США?

Цікаво, що європейські партнери приєднаються до консультацій 19 грудня на запрошення американської сторони.

Зокрема, Умєров подякував США за координацію, яка "дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено".

Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною,

– зауважив секретар РНБО.

За результатами перемовин Володимиру Зеленському проведуть доповідь. Українська делегація діє відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека має бути гарантована надійно і довгостроково.

Цікаво! Уже 20 грудня в Маямі мають відбутися зустрічі з росіянами, у яких візьмуть участь американський спецпредставник Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. За даними AP, Володимир Путін планує відправити туди Кирила Дмитрієва.

Чому американці тиснуть на Україну?