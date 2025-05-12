Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Сейчас российский диктатор еще никак не отреагировал относительно того, будет ли он на мирных переговорах в Стамбуле.

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Приезд Трампа все изменит

Как отметил Рейтерович, вполне вероятно, что Россия попытается "отмазаться" от этой встречи. Там могут придумать огромное количество поводов. Они уже врали, что "Зеленский нелегитимен". Или же могут отправить не Путина, а других прихвостней вроде Лаврова.

Они могут попытаться выкрутить эту историю в свою пользу без личного присутствия Путина. Поэтому нужно быть очень осторожными. Но ситуация существенно меняется, если в Стамбул решит заехать Трампа. Россиянам придется догонять этот "поезд",

– отметил Рейтерович.

Путин был заинтересован встретиться с Трампом, чтобы отдельно решить, что делать с Украиной и другими вопросами. Такой была логика российского диктатора. А президент США иногда подтверждал ее своими заявлениями. Потом все стало меняться в пользу Украины.

Если Трамп реально полетит в Стамбул и захочет быть на переговорах, то никто другой, кроме Путина, не может идти на встречу с Трампом. Он не примет никаких спецпредставителей Путина или там условного главу МИД в таком формате. В авторитарных странах все решает один человек. И Трамп захочет именно с ним встретиться,

– отметил Рейтерович.

Добавим, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь на встречу Украины и России в Стамбуле.