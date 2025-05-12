Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Путин рассчитывал, что Украина откажется проводить мирные переговоры в Стамбуле. А Зеленский красиво "поднял ставки" и заявил, что ждет там российского диктатора.

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Как Зеленский переиграл Путина

Как отметил Фесенко, все это также "игра" для Дональда Трампа. После заявления Путина о Стамбуле американский президент издал пост, где призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

Зеленский не мог отказать Трампу, потому что это ослабило бы позиции нашего государства. Просто согласиться – также не вариант. Ведь это было бы похоже на выполнение указаний из США.

Зеленский резко поднял ставки и вызвал Путина на переговорный поединок. Но это не будут переговоры. Позиции Украины и России противоположные. Путин и Зеленский ненавидят друг друга. Не стоит ожидать, что они о чем-то договорятся. Главное было показать Трампу, что Зеленский готов к переговорам. Но хочет их на самом высоком уровне. Ему удалось перехватить инициативу,

– сказал Фесенко.

Теперь Россия сутки молчит. Им не удается действовать так же быстро и сногсшибательно. Зеленский красиво переиграл российского диктатора.

Будут ли переговоры в Стамбуле

Вероятность переговоров в Стамбуле возросла. Вероятно, Зеленский приедет и будет ждать Путина. Но есть вопрос, кого именно отправит Россия в Турцию. Если это будет делегация во главе с помощником Путина Ушаковым, то от нашего государства будет глава ОП Андрей Ермак и так далее.

Украине также важно отстоять позицию о проведении переговоров после прекращения огня. Не стоит влезать в "стамбульский формат", где россияне еще в 2022 году дали огромное количество неадекватных требований. Также желательно, чтобы в переговорах приняли участие Соединенные Штаты.

Учитывая то, что на сегодня нет определенного формата переговоров, повестки дня, то, мягко говоря, нет предпосылок для какого-то результата переговоров. Пока что это "игра" для Трампа – главного зрителя и арбитра. Переговоры могут состояться, но есть вопрос, на каком уровне и о чем. Возможно, будет согласование того, как дальше могут происходить переговоры и с какой повесткой дня,

– отметил Фесенко.

Также важно, чтобы Соединенные Штаты наконец начали определяться. Если Путин снова начнет затягивать переговоры и создавать проблемы, то нужно наконец усиливать давление против России.

Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что рассматривает возможность приехать 15 мая в Стамбул, где должны были бы состояться переговоры между Украиной и Россией. Диктатор Путин пока никак на все это не реагировал.