"Совершенно бесперспективная идея": Фесенко оценил возможность встречи Зеленского с Путиным

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, почему скептически оценивает перспективы переговоров Зеленского с Путиным. Он также назвал другой формат, который может помочь сторонам достичь конкретных договоренностей.

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Путин не готов договариваться с Зеленским

Российское руководство пока не соглашается на встречу президентов для обсуждения прекращения войны. Вместо этого Кремль через своих представителей настаивает, чтобы Зеленский лично позвонил Путину или приехал в Москву.

Фесенко считает, что российский диктатор стремится добиться от украинского президента демонстративного унижения, а не искать взаимоприемлемые решения. Дополнительным препятствием он назвал личные отношения между лидерами двух государств.

Я вообще критически отношусь к этой идее, потому что не вижу, как Зеленский и Путин могут о чем-то договориться. Это два человека, которые искренне ненавидят друг друга. Я вообще не понимаю, зачем Зеленский постоянно на этом настаивает. Это абсолютно бесперспективная идея– заявил Фесенко.

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Политолог сомневается, что даже посредничество Трампа способно изменить ситуацию. По его оценке, гораздо больше шансов на результат имеют переговоры уполномоченных делегаций, которые могут работать над конкретными условиями прекращения огня.

Перемирие можно согласовать без встречи президентов

Фесенко допускает возможность достижения договоренностей о секторальном прекращении боевых действий, а в перспективе – и о прекращении огня вдоль линии фронта. Для этого сторонам необходимо предоставить своим делегациям соответствующие политические полномочия.

Перспективной политолог считает инициативу Реджепа Тайипа Эрдогана по привлечению Турции и Европейского Союза к переговорному процессу. Турецкое посредничество могло бы помочь расширить повестку дня трехсторонних консультаций Украины, США и России.

С помощью Турции стоит попытаться добиться того, чтобы в повестке дня трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной обсуждались вопросы морского перемирия – технические, но на самом деле очень значимые. Это важно, это возможно– подчеркнул политолог.

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В то же время Фесенко признал, что даже такой вариант пока остается неопределенным. По его мнению, практические договоренности между делегациями могут быть более реалистичными, чем попытки организовать личную встречу президентов, от которой российская сторона фактически уклоняется.

Фесенко о встрече Зеленского с Путиным: смотрите видео