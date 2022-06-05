Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, чтобы перевести одну железнодорожную линию на стандарт ЕС, нужно от 2 до 3 миллиардов долларов.

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Перевозить зерно по железной дороге сложно из-за отличия путей

Грузовики с украинским зерном часто сталкиваются с длительными задержками на границе с Польшей и Румынией. В то же время перевозка по железной дороге сложна, поскольку поезда в ЕС и Украине курсируют путями разной ширины.

Кроме этого, российские кафиры неоднократно бомбили альтернативные маршруты, в том числе ведущие в Румынию автомобильным или железнодорожным транспортом, где зерно затем загружается на баржи, плывущие по Дунаю в Черное море.

"Каждый занимается сверхчеловеческой деятельностью, и количество экспорта растет с каждым месяцем. В краткосрочной перспективе он может возрасти до 30% экспортных мощностей Украины в Черном море", – заметил Кубраков.

С конца февраля Россия захватила от 400 до 500 тысяч тонн зерна на оккупированных украинских территориях. В то же время, некоторые хозяйства пострадали от авиаударов и артиллерийского огня.

Однако президент страны-агрессорки Владимир Путин обвиняет в продовольственном кризисе санкции против российского экспорта. Он цинично заявил, что Кремль снимет блокаду только при отмене ограничений, а "проблемы экспорта зерна из Украины не существует".

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На перевод одной линии на стандарт ЕС требуется 2 – 3 миллиарда долларов

Кубраков подчеркнул, что действия России могут создать голод "в глобальном масштабе", а захватчики ведут себя как настоящие пираты.

"Им безразлично на жизнь этих людей в Африке. Они говорят им: "Нам на вас безразлично. Нас беспокоят только санкции против нас. Теперь вы заложники", – добавил министр.

По его словам, перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов. Однако для расширения пропускной способности на пограничных переходах потребуется больше инвестиций.

Украина обсудила отправку до 4 миллионов тонн зерна в месяц через Беларусь, использующую тот же путь, в порт в Литве. Однако этот план является политически неприятным, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позволил России использовать его страну как проходной пункт для вторжения в Украину.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 24 мая рассказал, что Украина начнет поэтапное строительство узкого европейского пути, чтобы соединить железную дорогу с европейской. Рассматривают следующие этапы: Львов – Киев, Львов – Одесса, Львов – Кривой Рог.

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