Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, решающий поворот в боевых действиях будет напрямую зависеть от способности украинского государства сохранить военную и финансовую устойчивость.

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Когда наступит перелом в войне

Если мы увидим, что Украина устоит в военном и экономическом плане, – а я уверен, что Украина устоит, – тогда переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной, следующим летом– подчеркнул политик.

Он отметил, что нынешняя ситуация для украинцев напоминает "идеальный шторм" из-за суровой зимы, целенаправленных ударов по энергетической системе и атак на гражданскую инфраструктуру.

В то же время европейские партнеры настроены и в дальнейшем непрерывно оказывать необходимую финансовую, военную и восстановительную поддержку.

Глобальное давление и скрытые намерения Кремля

По мнению латвийского лидера, международный консенсус относительно принуждения Кремля к миру существенно усиливается из-за того, что последствия конфликта выходят далеко за пределы региона.

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Показательными стали недавние удары, в ходе которых погибли индийские моряки, а также были повреждены торговые суда Филиппин и других нейтральных государств.

Число стран, оказывающих давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной или летом следующего года– подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

В то же время он не верит в искренность намерений российского руководства сесть за стол переговоров. Любые публичные заявления Кремля о возможном прекращении огня являются исключительно маневром для отвлечения внимания партнеров и продолжения агрессии.

Рост гибридных угроз для Европы

Особое беспокойство вызывает масштабная активизация вражеских диверсий против европейских стран. Речь идет о регулярных нарушениях воздушного пространства, кибератаках и целенаправленном вмешательстве в критическую инфраструктуру.

Москва пока осторожно избегает пересечения черты, которая повлекла бы за собой применение статьи 5 НАТО о коллективной обороне союзников. Однако общая готовность российского командования рисковать неуклонно растет.

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Для противодействия этим вызовам спецслужбы стран Европы уже улучшили координацию и взаимный обмен разведывательными данными. Это позволило в отдельных случаях своевременно сорвать подготовку опасных атак.

К слову, Россия вербует агентов в Европе через Discord. С начала года было опубликовано уже 20 миллионов объявлений.