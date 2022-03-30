Соответствующий документ получило Главное управление разведки Минобороны Украины. В "чудо-инструкции" представителям страны-оккупанта рекомендуют скрывать свою принадлежность к России.
Обратите внимание Оккупантам есть нечего, они надеялись на местное население, – украинский военный
Также российским делегатам посоветовали:
- не демонстрировать свою символику;
- передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства России;
- не поддаваться на провокации;
- вести себя "достойно".
Россия стала нежелательной страной во всех демократических государствах, потому что россиян не рады видеть среди свободных народов. И так будет и дальше. Теперь быть представителем из России должно быть стыдно,
– отметили в ГУР Минобороны.
Там также напомнили, что каждый представитель России – соучастник всех военных преступлений против цивилизованного мира.
Инструкция для российской делегации в Турции / ГУР Минобороны Украины
Российским делегатам посоветовали скрывать символику / ГУР Минобороны Украины
Российская делегация должна передвигаться по организованной группе / ГУР Минобороны Украины
Важно – Путин не может организовать 2 волну наступления: смотрите видео