Москва попытается сорвать переговоры: потребует включить пункт о минеральных соглашениях в финальное коммюнике. Как отметил 24 Каналу политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, таким образом Россия сможет контролировать процесс.

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Почему Трамп спешит

Россия использует классическую переговорную тактику, берущую свое начало еще со времен Советского Союза и Холодной войны. Очевидно, что Москва не настроена на конструктивный результат. Они настроены на продолжение боевых действий и затягивание процесса.

Однако, учитывая преувеличенное эго Трампа, россияне будут заявлять, что они только за мир. Они будут предлагать американской стороне огромный список вопросов, на которых готовы вести диалог, чтобы показать публике, что американцы получили определенный результат. Таким образом Россия пытается втянуть американцев в процесс, используя амбиции Трампа.

Например, 20 апреля будет ровно три месяца с его инаугурации, что является важным моментом для Трампа. Ему необходимо подвести итоги своих достижений,

– отметил Буряченко.

Опять же, не стоит забывать о встрече с Си Цзиньпином, которая должна состояться в июне. Трамп будет стремиться к быстрым результатам, и именно это может быть причиной, почему пока не видно конкретики в переговорах. Ведь разница в позициях между Россией и Украиной все еще очень большая, и американская делегация, которая находится посередине, не может быстро найти компромиссы, которые устраивали бы все стороны. Поэтому для быстрого результата нужно время.

Как Россия будет срывать переговоры

Россия "вбрасывает" вопрос о своих минеральных ресурсах и удобрениях. И на самом деле никто не понимает, почему именно это стало частью переговоров и почему Москва настаивала, чтобы этот вопрос стал 5 пунктом в договоренностях с США.

Они делают это по простой причине: на определенном этапе переговорного процесса, вероятно, на следующем, будет подготовлен один единый документ, который будет базироваться на 2 различных соглашениях. Россия будет требовать, чтобы этот пункт также был включен в финальное коммюнике, и таким образом она сможет контролировать процесс.

Это своеобразная "закладка", которая позволяет России срывать переговоры на любом этапе,

– отметил Алексей Буряченко.

Это типичная тактика, когда одна сторона нарезает много мелких вопросов и подталкивает оппонента к мысли, что уже половина пути пройдена, а осталось совсем немного. В то же время используется стратегия "цыган на базаре", когда тебя обволакивают, а ты понимаешь, что нужно быстро прийти к результату.

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Американская сторона боится допустить ошибку, и эта комбинация факторов приводит к тому, что в результате первого раунда переговоров не удалось достичь даже общего финального документа между США и Россией. Тогда, когда обе стороны выходят со своими документами, частично согласованными между собой.

Обратите внимание! Трамп предположил, что Путин может затягивать время в вопросе договоренностей по перемирию с Украиной.

В свою очередь Россия показывает, что готова затягивать Соединенные Штаты якобы в положительный контекст, предлагая свободное судоходство в Черном море, что кажется прорывом. Однако на самом деле это не так, ведь еще во время телефонного разговора между Путиным и Трампом было отвергнуто всестороннее перемирие.

Теперь Россия снова может в любой момент обвинить Украину в срыве договоренностей, создавая ловушки на каждом этапе переговоров. Это позволяет ей избежать прогресса в достижении устойчивого и справедливого прекращения огня с гарантиями безопасности для Киева.

Основной целью России является демонстрация конструктивной позиции для Трампа, чтобы выглядеть готовыми к результату и даже предлагать больше, чем требуют США. Однако, когда "cease-fire" станет для России невыгодным, например, после 9 мая, он может быть не продлен и не перейти на следующий этап, который предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности, что является главной целью наших переговоров.