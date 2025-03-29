Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал бывшего офицера британского спецподразделения SAS, военного обозревателя Тима Коллинза для The Telegraph.

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Когда может наступить прекращение огня

По словам Тима Коллинза, и Украина, и Россия пытаются захватить как можно больше территории перед переговорами. Об этом свидетельствует в частности активность украинских войск в приграничье Белгородской области России.

Аналитик подчеркнул, что эта операция меньше по масштабу, чем бои в Курской области, но она продолжается. По его словам, на Белгородщине бойцы ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Коллинз также отметил рост активности россиян, которые пытаются любой ценой расширить контроль над украинской территорией и не считаются с потерями.

Все это свидетельствует о том, что обе стороны признают приближение завершения боевых действий: украинцы используют ценное западное оборудование для укрепления своих позиций и влияния, а Путин бросает в бой, по его мнению, "ненужные" роты раненых в отчаянной попытке достичь преимущества перед жесткими переговорами в сталинском стиле,

– подытожил Тим Коллинз.

К слову, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что, несмотря на переговоры в Саудовской Аравии, ситуация на войне в Украине наоборот только ухудшилась. По его словам, количество погибших и раненых среди гражданских лиц растет, а боевые действия – усиливаются.