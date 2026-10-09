Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции со своей венгерской коллегой Анитой Орбан в Анкаре.

Что известно о предложении Турции?

По словам главы турецкого МИД, усиление атак в преддверии зимнего периода угрожает навигационной безопасности в регионе.

Турецкая сторона подчеркивает, что мировые державы не должны допустить превращения черноморской акватории в новый фронт в этой войне.

Мы доводим наши предупреждения и оценки до обеих сторон. Мы также предлагаем определенные решения по этому вопросу обеим сторонам. Но сейчас, непосредственно перед началом зимы, обе стороны ведут масштабное наступление, пытаясь получить военное преимущество друг над другом,

– отметил Хакан Фидан.

Как уже сообщалось ранее, инициативу Турции по прекращению боевых действий в Черном море поддержали ООН, ЕС, США, Египет и Индия.

Напомним, Украина совместно с США обсуждает возможность секторального прекращения огня, которое будет предусматривать прекращение атак на морские пути и энергетическую инфраструктуру. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев анализирует все предложения партнеров, однако пока не готов определить наиболее реалистичный вариант.

Конкретные детали пока не разглашаются, чтобы Россия не смогла использовать эту информацию против переговорного процесса.