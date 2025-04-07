Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы для "Крым. Реалии".
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ВСУ имеют собственную систему разведки в акватории Черного моря
Украине известно обо всем, что происходит в акватории Черного моря Черного моря.
Это очень просто. Мы сейчас осуществляем мониторинг в море. Вы же видите ежедневно сообщения ВМСУ сколько кораблей противника находится в море. Мы мониторим ситуацию полностью... Мы имеем полную информацию, где, что делается и что происходит со стороны противника,
– сказал Неижпапа.
Он добавил, что мониторингом занимаются не только Военно-морские силы, а также Воздушные силы, силы разведки, Министерство обороны.
В то же время командующий ВМС добавил, что ВСУ имеют собственную систему разведки, но у украинских партнеров – качественные и широкие возможности.
Неижпапа также отметил, что прекращение огня "зависит от того, кто и чего хочет достичь".