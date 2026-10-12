Об этом сообщил президент Зеленский после встречи с украинской переговорной группой.

Что сказал Зеленский о готовности к перемирию

Зеленский заслушал доклад по итогам встреч в США и ежедневного общения с командой американского лидера. Украинская сторона уже определила дальнейшие дипломатические рамки и конкретные шаги для достижения мира.

Киев подтвердил абсолютную готовность гарантировать энергетическое прекращение огня и принимать реальные меры по деэскалации, если Москва предпримет зеркальные шаги в ответ.

Однако Россия полностью игнорирует озвученные американской стороной условия. На территории Украины продолжаются воздушные тревоги, фиксируются удары российских беспилотников и управляемых авиабомб по критической инфраструктуре.

Если эти удары и являются ответом России на заявление президента США, то это означает, что россияне упустили очередную возможность приблизить мир,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что эффективность деэскалации в настоящее время в значительной степени зависит от позиции США и способности оказать надлежащее давление на российскую сторону. Диалог с американской стороной продолжается на всех уровнях.

Напомним, что Россия отказалась пойти на временное перемирие, объявленное Трампом.

Глава МИД России Сергей Лавров цинично заявил, что Зеленский не заслуживает этого, поскольку за время паузы Европа сможет "накачать Украину новыми вооружениями для продолжения террористической войны против российского народа".