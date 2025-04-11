Зато в Кремле еще и выдвинули свои требования и усилили террор против мирного населения Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу.

Смотрите также Трамп угрожает дополнительными санкциями против России, если не будет прекращения огня, – Axios

Россия – единственное препятствие для мира

Сибига рассказал, что с 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине:

почти 70 ракет различных типов,

более 2200 беспилотников "Шахед",

более 6000 КАБов.

Это были ответы России на мирные предложения. Это типично для России: ложь, манипуляции, продолжение террора. Уже в течение месяца, возможно, существовали меры тишины и укрепления доверия для продвижения справедливого мира, которого хотят достичь США, Европа и другие партнеры,

– написал министр.

На этом пути только Россия остается единственным препятствием для мира и единственным источником войны.

"Нам не нужно ждать еще месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", – подчеркнул Сибига.

Напомним, что только в ночь на 11 апреля почти 40 беспилотников атаковали Украину. В результате обстрела пострадала Днепропетровская, Донецкая и Житомирская области.