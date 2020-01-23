В Украине провели электронную перепись населения: результаты
В Украине вместо традиционной провели электронную перепись населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Электронную перепись населения провели с помощью 3 методов, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.
Согласно результатам исследования, в Украине 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.
Как проходила перепись: С 1 декабря в Украине стартует пробная перепись населения
Распределение населения по возрасту:
- 5 миллионов 756 тысяч – дети до 14 лет;
- 3 миллиона 584 тысячи – ранний трудоспособный возраст (15-24 года);
- 16 миллионов 458 тысяч – основной трудоспособный возраст (25-54 года);
- 5 миллионов 243 тысячи – зрелый трудоспособный возраст (55-64 года);
- 6 миллионов 248 тысяч – пожилые люди (65 лет и старше).
Для исследования эксперты использовали 3 метода:
- Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные мобильных операторов, статистическое обследование домохозяйств, данные реестров);
- Данные половозрастной структуры населения, данные реестров;
- Данные из различных государственных реестров.
По словам Дубилета, все три метода показали примерно одинаковый результат – население Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.
Сколько стоила электронная перепись населения
Дубилет отметил, что работа над переписью длилась 3 месяца и она "не стоила никаких дополнительных денег". Перепись обошлась в 3,4 миллиарда гривен. Эти средства были заложены в бюджете на 2020 год.
Проведут ли традиционную перепись населения
Окончательное решение по этому поводу еще не принято. Дмитрий Дублет считает, что проводить перепись населения не требуется.
Это неточный метод, который к тому же стоит колоссальных денег,
– отметил Дубилет.
Он добавил, что в течение 1-2 лет правительство приведет "в порядок электронные реестры, поэтому информацию о данных населения можно будет получать каждый день".
Почему в Украине провели перепись населения?
Сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но затем переносилась несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.
О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.
Перепись населения очень кстати, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.