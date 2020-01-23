В Украине провели электронную перепись населения: результаты

В Украине вместо традиционной провели электронную перепись населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Электронную перепись населения провели с помощью 3 методов, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Согласно результатам исследования, в Украине 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

Как проходила перепись: С 1 декабря в Украине стартует пробная перепись населения

Распределение населения по возрасту:

5 миллионов 756 тысяч – дети до 14 лет;

– дети до 14 лет; 3 миллиона 584 тысячи – ранний трудоспособный возраст (15-24 года);

– ранний трудоспособный возраст (15-24 года); 16 миллионов 458 тысяч – основной трудоспособный возраст (25-54 года);

– основной трудоспособный возраст (25-54 года); 5 миллионов 243 тысячи – зрелый трудоспособный возраст (55-64 года);

– зрелый трудоспособный возраст (55-64 года); 6 миллионов 248 тысяч – пожилые люди (65 лет и старше).

Для исследования эксперты использовали 3 метода:

Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные мобильных операторов, статистическое обследование домохозяйств, данные реестров); Данные половозрастной структуры населения, данные реестров; Данные из различных государственных реестров.

По словам Дубилета, все три метода показали примерно одинаковый результат – население Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

Сколько стоила электронная перепись населения

Дубилет отметил, что работа над переписью длилась 3 месяца и она "не стоила никаких дополнительных денег". Перепись обошлась в 3,4 миллиарда гривен. Эти средства были заложены в бюджете на 2020 год.

Проведут ли традиционную перепись населения

Окончательное решение по этому поводу еще не принято. Дмитрий Дублет считает, что проводить перепись населения не требуется.

Это неточный метод, который к тому же стоит колоссальных денег,

– отметил Дубилет.

Он добавил, что в течение 1-2 лет правительство приведет "в порядок электронные реестры, поэтому информацию о данных населения можно будет получать каждый день".

Почему в Украине провели перепись населения?

Сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но затем переносилась несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.



О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.



Перепись населения очень кстати, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.