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      В Украине провели электронную перепись населения: результаты

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      В Украине провели электронную перепись населения / pinterest.com

      В Украине вместо традиционной провели электронную перепись населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

      Электронную перепись населения провели с помощью 3 методов, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

      Согласно результатам исследования, в Украине 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

      Как проходила перепись: С 1 декабря в Украине стартует пробная перепись населения

      Распределение населения по возрасту:

      • 5 миллионов 756 тысяч – дети до 14 лет;
      • 3 миллиона 584 тысячи – ранний трудоспособный возраст (15-24 года);
      • 16 миллионов 458 тысяч – основной трудоспособный возраст (25-54 года);
      • 5 миллионов 243 тысячи – зрелый трудоспособный возраст (55-64 года);
      • 6 миллионов 248 тысяч – пожилые люди (65 лет и старше).

      Для исследования эксперты использовали 3 метода:

      1. Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные мобильных операторов, статистическое обследование домохозяйств, данные реестров);
      2. Данные половозрастной структуры населения, данные реестров;
      3. Данные из различных государственных реестров.

      По словам Дубилета, все три метода показали примерно одинаковый результат – население Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

      Сколько стоила электронная перепись населения

      Дубилет отметил, что работа над переписью длилась 3 месяца и она "не стоила никаких дополнительных денег". Перепись обошлась в 3,4 миллиарда гривен. Эти средства были заложены в бюджете на 2020 год.

      Проведут ли традиционную перепись населения

      Окончательное решение по этому поводу еще не принято. Дмитрий Дублет считает, что проводить перепись населения не требуется.

      Это неточный метод, который к тому же стоит колоссальных денег,
      – отметил Дубилет.

      Он добавил, что в течение 1-2 лет правительство приведет "в порядок электронные реестры, поэтому информацию о данных населения можно будет получать каждый день".

      Почему в Украине провели перепись населения?
      Сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но затем переносилась несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

      О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.

      Перепись населения очень кстати, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины Социологическое исследование исследования Деньги
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