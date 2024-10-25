Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

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На перерабатывающую промышленность по данным ГНС приходится 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины за три квартала 2024 года, на оптовую и розничную торговлю – 16%, государственное управление и оборону – 11,3, финансовую и страховую деятельность – 10,9%.

За 3 квартала 2024 года перерабатывающая промышленность увеличила отчисления в государственный бюджет на 19,6% или на 34,6 миллиарда гривен. Это является следствием роста ОПК и реализации политики "Сделано в Украине", которая в значительной степени сфокусирована на развитии перерабатывающей промышленности. Наша стратегическая цель – модернизировать структуру украинской экономики и довести долю перерабатывающей промышленности с нынешних 8 – 10% до 20%, что является бенчмарком OECD,

– отметил Дмитрий Кисилевский.



Перерабатывающая промышленность – в лидерах по отчислениям в госбюджет / Инфографика ГНСУ

Политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает пакет программ по трем направлениям:

развитие внутреннего производства,

привлечение инвестиций в реальный сектор,

поддержка несырьевого экспорта.

В число программ входят локализация в публичных закупках, программы частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной и другой техники, "Школьный автобус", еОселя, "Национальный кэшбек", гранты на развитие перерабатывающей промышленности, доступные кредиты 5-7-9, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, страхование инвестиций от военных рисков, Экспортно-кредитное агентство и другие.