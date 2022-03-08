Выезд из Украины проходит по упрощенной процедуре. Теперь можно уехать, даже если документы просрочены. Для ребенка достаточно свидетельства о рождении.

Внимание За очередями на границе со странами ЕС теперь можно следить в реальном времени: интерактивная карта

В случае если ребенок является гражданином или гражданкой другого государства, то пограничники принимают копии документов или другие доказательства подтверждения личности ребенка.

Несовершеннолетние не могут сами пересекать границу. При сопровождении родственниками, такими как бабушка, дедушка, дядя или тетя, также принимают любые доказательства, подтверждающие родственную связь.

Если детей сопровождают не родственники, то тогда пограничники изучают каждую ситуацию отдельно.

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