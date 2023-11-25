Зимняя сказка наделала водителям немало бед. В частности, возле населенного пункта Сходница, где остановилось движение. В частности, сообщали о том, что на подъеме остановился грузовик. На место инцидента оперативно прибыла спецтехника.

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Впоследствии стало известно, что количество грузовиков, вынужденных остановиться, выросло.

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Журналист Виталий Глагола сообщил о по меньшей мере одном ДТП.

Дорога – непригодна для безопасного проезда. Точно известно уже по меньшей мере об одной аварии – Skoda KodiaQ слетела с дороги и перевернулась на бок,

– говорится в сообщении.

Данных о пострадавших, к счастью, нет.

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Впоследствии стало известно, что движение удалось восстановить. Первыми с места сдвинулись легковые автомобили. Дальше – очень медленно и осторожно – грузовики.

Людей призывают без нужды не выходить из дома. Кроме того, рекомендуют отложить путешествия. В частности, в Карпаты. Если обстоятельства заставляют вас отправиться в путь, нужно соблюдать все правила безопасности.