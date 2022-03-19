Хозяев пернатого сразу не нашли, потому он остался жить в пожарной части. После огласки попугая смогли вернуть в семью.

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Оказалось, что хозяева Кеши уехали во Львов. А саму птицу приходили кормить родные семьи. Теперь они забрали его к себе, чтобы вернуть хозяевам, когда они вернутся домой.

"Спасибо всем небезразличным, кто распространил наше объявление. Слава Украине", – написали на странице ГСЧС Украины.

Смотрите видео с Кешей, которого отдали хозяевам:

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