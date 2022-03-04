На сегодняшний день Кировоградщиной осуществляются транзитные перемещения эвакуированных граждан с территорий, находящихся в состоянии гуманитарной катастрофы.
К теме: Укрзализныця назначает еще несколько дополнительных эвакуационных поездов
Украинские спасатели ГСЧС помогают логистическим центрам и гражданам, пережившим самый страшный опыт в жизни.
Фото спасателей и мирных жителей после эвакуации:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!