Когда я описываю ситуацию с вероятным вторжение России в Украину, то всегда обращаю внимание на то, что в случае такового, новая волна санкций обрушит экономику РФ, откинув её не просто на десятилетия назад, а погрузив в каменный век. Но, даже если не говорить о самом вторжении, а именно о наращивании российской группировки у границ с Украиной, то и этот процесс уже очень дорого обходится российской экономике.

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Падение фондового рынка

Например, эта неделя на бирже РТС началась с того, что стоимость российских компаний продолжила падение, причём ещё более стремительное чем до того. Суммарно российские компании потеряли уже больше 150 миллиардов долларов только за первые недели 2022 года.

В целом же, с середины октября 2021 года, когда Россия развернула переброску сил и средств ВС РФ к границам с Украиной, российские компании потеряли более 200 миллиардов долларов.

Сотни миллиардов долларов – именно во столько обходится нынешняя авантюра Кремля российской экономике. Причём на этапе сбора группировки, а не какой либо агрессивной активности.

Обвал рубля

Российская национальная валюта – рубль – так же обвалился в прошлый понедельник, установив антирекорд, достигнув отметки 79,5 рубля за доллар. Причём, выше его не пускали, искусственно выбрасывая на рынок валютные лоты и сдерживая пикирование рубля. Очевидно, что для таких валютных интервенций был задействован золотовалютный ресурс России.

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Кроме того, крупнейший в США банк по размеру активов JPMorgan избавился на этой неделе от активов в российских рублях, получив при этом убыток. Банк пояснил такой шаг не прогнозируемостью рисков в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной.

Подобного рода финт JPMorgan негативно сказался на устойчивости рубля, которую российской национальной валюте обеспечивает сейчас исключительно регулярность размещение валютных лотов на российских торгах.

Кроме того, с начала 2022 года на опасениях вторжения России в Украину отток иностранных вложений в российские активы превысил 7 миллиардов долларов.

Русские олигархи могут все потерять

Таким образом, 2022 год для России начался с колоссальных финансовых потерь, при всём при том, что она ещё даже не развернула фатальные для себя, агрессивные действия против Украины, а лишь накапливает силы и средства у границ.

И несложно догадаться, что случится с российской экономикой, если в Кремле решатся повторить вторжение 2014 года в Украину.

Но, важно понимать и то, что об этих последствиях прекрасно понимают и в самой России, что и создаёт эффект двойственности ситуации.

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С одной стороны желание реванша в кабинетах Кремля преобладает как никогда ранее, а с другой стороны, в других, а порою даже и в этих же кабинетах, прекрасно понимают о катастрофических последствиях этого реваншизма.

И такой диссонанс мнений, в какой-то момент может привести к тому, что настоящая война разразится уже не у границ, либо за пределами границ с Украиной, а непосредственно в коридорах Кремля.