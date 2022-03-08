Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что из города около 9 утра отправилась первая колонна автобусов.

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По его словам, коридор в режиме тишины обещали с 9 до 21 часов. В обед планируют вывезти еще одну колонну.

Можно отправляться на собственный транспорт, будут организованы автобусы. Вторая колонна формируется для выезда около 13:00. Выезд из Сум со стороны педагогического университета,

– написал Живицкий.

Добавим, что из Полтавщины в Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации. В город также направили 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе еду и лекарства.

Ранее о "зеленом коридоре" для Сум сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что это официально согласовало минобороны России. Гумкоридор будет действовать 8 марта с 9:00 до 21:00.

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