Увидел ее перед собой вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси. Причиной стала очень грубая игра за пределами штрафной.
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Первая красная на ЧМ-2022
Эпизод случился на 85-й минуте игры. Иран выбежал в скорую контратаку на ворота Уэльса. Нападающий Порту Мехди Тареми совершил удачное забегание из центра поля и успел пробросить мяч.
Уже после этого Уэйн Хеннесси, выбежавший со штрафной метров на 15, врезался коленом в челюсть нападающего иранцев.
Арбитр игры мгновенно подбежал на место инцидента и сразу показал голкиперу желтую карточку. Впрочем, после протеста иранцев он пошел пересмотреть повтор эпизода в системе VAR.
Лишь после этого судья вернулся и показал вратарю Уэльса красную карточку. Уэйн Хеннесси даже не спорил.
Ситуация в группе В
- Когда Иран остался в большинстве, смог перевернуть игру и в итоге выиграть ее – 2:0. Это позволило команде подняться на второе место группы В с тремя очками.
- Первой идет Англия – тоже 3 очка. А США и Уэльс, имея по одному зачетному пункту, делят третье и четвертое место. Впрочем, у Англии и США еще есть игра в запасе – друг против друга.