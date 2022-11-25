Увидел ее перед собой вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси. Причиной стала очень грубая игра за пределами штрафной.

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Первая красная на ЧМ-2022

Эпизод случился на 85-й минуте игры. Иран выбежал в скорую контратаку на ворота Уэльса. Нападающий Порту Мехди Тареми совершил удачное забегание из центра поля и успел пробросить мяч.

Уже после этого Уэйн Хеннесси, выбежавший со штрафной метров на 15, врезался коленом в челюсть нападающего иранцев.

Арбитр игры мгновенно подбежал на место инцидента и сразу показал голкиперу желтую карточку. Впрочем, после протеста иранцев он пошел пересмотреть повтор эпизода в системе VAR.

Лишь после этого судья вернулся и показал вратарю Уэльса красную карточку. Уэйн Хеннесси даже не спорил.

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